2019-03-28T10:44:40+03:00
Общество

Школу в микрорайоне «Авиатор» могут построить не ранее 2021 года

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься в июне 2019 года
Екатерина Семенова
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В министерстве образования Саратовской области официально прокомментировали ситуацию с отсутствием школы в микрорайоне «Авиатор».

Как ранее сообщала «КП-Саратов», жители микрорайона направили обращения президенту России Владимиру Путину, председателю Государственной думы Вячеславу Володину, а также губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

В письме они пожаловались, что в молодом и активно заселяющемся районе фактически нет школы. Детям приходится на транспорте добираться до учебного заведения в нескольких километрах. При этом, по их словам, ранее в плане застройки школа, как и другие объекты социальной инфраструктуры, были заявлены.

В Минобразе сообщили «КП-Саратов», что изначально школу на 1,1 тыс. мест действительно планировали построить в 2019 году, была подана соответствующая заявка в министерство образования и науки РФ. Однако средства были выделены только на школы в Энгельсе и Дубках.

- В 2021 году планируется продолжить строительство новых школ. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься в июне 2019 года, — говорится в комментарии.

Напомним, ранее аналогичную инициативу проявили жители поселка Солнечный-2. Они добились строительства школы «Аврора» при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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