2019-03-28T10:42:49+03:00
Общество

Суд оставил под домашним арестом экс-директора «Автокомбината-2» Беликова

Защита просила снять ограничения на передвижения, чтобы посещать больницу
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Суд продлил домашний арест экс-директора «Автокомбината-2» Андрея Беликова до 2 июня 2019 года. Решение об этом принял в Волжском районном суде 28 марта судья Анатолий Рыблов.

Он удовлетворил ходатайство следствия и не принял во внимание жалобы Беликова и его адвоката о необходимости лечения в медучреждении.

Напомним, 49-летнего депутата Саратовской областной думы и бывшего руководителя автокомбината подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере, обвинение было предъявлено в октябре 2018 года. С января 2015 по август 2018 года подозреваемый, как считает следствие, являясь директором автотранспортного предприятия, получил от двух предпринимателей более 5,3 млн рублей. Средства предназначались за то, чтобы бизнесмены получили права на автобусные пассажирские перевозки.

При этом Беликов на тот момент уже являлся фигурантом по другому уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным УФСБ, «Автокомбинат-2» незаконно получил 450 млн рублей за перевозку льготников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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