На трех улицах в центре Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-28T09:58:57+03:00

Ее не будет ориентировочно до полуночи

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В Саратове сегодня, 28 марта, отключили водоснабжение в центре города.

- Ориентировочно до полуночи не будет воды в нечетных номерах домов на улице Шевченко на участке от улицы Вольская до Горького , Бахметьевская от Вольской Горького и Горького от Шевченко до Бахметьевской, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Такие меры пришлось принять в связи с ремонтом водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU