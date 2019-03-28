Под Энгельсом оцепили набережную ради «обезвреживания» муляжа гранаты
К месту съехались многие оперативные службы
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На улице Набережная села Узморье Энгельсского района очевидцы заметили гранату и вызвали экстренные службы.
- На место прибыли полиция, взрывотехники Росгвардии, спасатели «Энгельс-спаса» и медики, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
Оказалось, что это не настоящая граната, а ее муляж. Однако до того момента территорию успели оцепить и обследовать.
Росгвардейцы утилизировали находку.
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ИСТОЧНИК KP.RU