Под Энгельсом оцепили набережную ради «обезвреживания» муляжа гранаты

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-28T09:49:22+03:00

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На улице Набережная села Узморье Энгельсского района очевидцы заметили гранату и вызвали экстренные службы.

- На место прибыли полиция, взрывотехники Росгвардии, спасатели «Энгельс-спаса» и медики, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Оказалось, что это не настоящая граната, а ее муляж. Однако до того момента территорию успели оцепить и обследовать.

Росгвардейцы утилизировали находку.

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ИСТОЧНИК KP.RU