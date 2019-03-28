2019-03-28T09:49:22+03:00
Происшествия

Под Энгельсом оцепили набережную ради «обезвреживания» муляжа гранаты

К месту съехались многие оперативные службы
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

На улице Набережная села Узморье Энгельсского района очевидцы заметили гранату и вызвали экстренные службы.

- На место прибыли полиция, взрывотехники Росгвардии, спасатели «Энгельс-спаса» и медики, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Оказалось, что это не настоящая граната, а ее муляж. Однако до того момента территорию успели оцепить и обследовать.

Росгвардейцы утилизировали находку.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовские приставы вновь разыскивают должника из «Дома-2»
Видео задержания полицейского в Саратове при получении взятки
В Саратов съедутся жонглеры со всей России и Евразии
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил саратовских спортсменов
Бухгалтера полиции Аткарска будут судить за хищение полумиллиона рублей
Школу в микрорайоне «Авиатор» могут построить не ранее 2021 года
В СГЮА подвели итоги работы III Международной модели ООН
Суд оставил под домашним арестом экс-директора «Автокомбината-2» Беликова
На трех улицах в центре Саратова отключили воду
В Саратовской области сменился главный следователь
Дело в отношении командира роты ДПС Саратова Сергея Салиенко признано незаконным
В Саратове из-за аварийного ремонта путей встали трамваи
Энгельсский суд лишил прав убежденного лихача