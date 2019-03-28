В Саратовской области сменился главный следователь

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-28T09:40:57+03:00

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Во главе СУ СКР по Саратовской области встал Дмитрий Петряйкин. С 26 марта он официально стал исполняющим обязанности руководителя следственного управления.

Предыдущий и. о. начальника Сергей Седов, супруг министра образования Саратовской области, ушел на пенсию. Последний день его работы в должности был в понедельник, 25 марта.

Дмитрий Петряйкин — полковник юстиции, в следственном управлении по Саратовской области работает с июня 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU