Дело в отношении командира роты ДПС Саратова Сергея Салиенко признано незаконным

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-28T09:40:18+03:00

Его подозревали в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности

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Дело в отношении полковника полиции, командира полка ДПС ГИБДД Саратова Сергея Салиенко было возбуждено незаконно.

Такое решение принял судья Октябрьского районного суда Саратова Сергей Сотсков.

Ранее Салиенко заподозрили в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Это касалось работы детского аттракциона-паровозика на набережной Космонавтов. Якобы составлялись протоколы о нарушении правил дорожного движения. При этом предприниматель предоставил сертификат, что паровозик не является транспортным средством.

Впоследствии бизнесмен признал, что сертификат не имеет юридической силы. Сторона обвинения вышла с ходатайством, что дело в отношении Салиенко было возбуждено незаконно.

В СУ СКР отказались от комментариев «КП-Саратов» по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU