Дело в отношении командира роты ДПС Саратова Сергея Салиенко признано незаконным
Дело в отношении полковника полиции, командира полка ДПС ГИБДД Саратова Сергея Салиенко было возбуждено незаконно.
Такое решение принял судья Октябрьского районного суда Саратова Сергей Сотсков.
Ранее Салиенко заподозрили в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Это касалось работы детского аттракциона-паровозика на набережной Космонавтов. Якобы составлялись протоколы о нарушении правил дорожного движения. При этом предприниматель предоставил сертификат, что паровозик не является транспортным средством.
Впоследствии бизнесмен признал, что сертификат не имеет юридической силы. Сторона обвинения вышла с ходатайством, что дело в отношении Салиенко было возбуждено незаконно.
В СУ СКР отказались от комментариев «КП-Саратов» по данному вопросу.
ИСТОЧНИК KP.RU