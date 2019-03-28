2019-03-28T09:16:47+03:00
Общество

Аграрии Саратовской области получат более 556 млн субсидий

Деньги предназначаются на поддержку в растениеводстве
Дарья Вострикова
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По планам на 2019 год посевная площадь Саратовской области составит 3,9 млн гектаров.

Как рассказали «КП-Саратов» в секретариате заместителя председателя правительства региона Алексея Стрельникова, из них зерновыми и зернобобовыми культурами будет занято 2,4 млн гектаров, 1,3 млн — техническими, 310 тыс. — овощными, 9,2 тыс. — картофелем и 11,3 тыс. — бахчевыми.

Об этом стало известно на кустовом совещании под председательством Алексея Стрельникова, где присутствовали представители фактически всех предприятий АПК четырех районов, руководители сельскохозяйственных подразделений районных администраций и местного отделения Саратовмелиоводхоза.

Это позволит произвести не менее 4,2 млн тонн зерна, 140 тыс. тонн картофеля и около 310 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Аграрии получат более 556 млн субсидий по несвязанной поддержке в растениеводстве. Объем кредитов на проведение весенне-полевых работ достигнет 9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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