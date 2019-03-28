Саратовский Роспотребнадзор: В 2018 году за нарушения было выписано штрафов на 8,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:06 2019-03-28T09:06:41+03:00

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В Саратове состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. В мероприятии участвовали члены правительства области, облдумы и другие органы власти.

- В 2018 году было исследовано более 3,8 тыс. проб пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям, более 3 тыс. — по физико-химическим и почти 16 тыс. по микробиологическим показателям, — рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора.

За выявленные нарушения был выписан 841 штраф на сумму более 8,4 млн рублей. Из них предприятиям пищевой промышленности — 113 штрафов на сумму свыше 3 млн рублей, организациям общественного питания — 140 штрафов на более, чем 1 млн рублей. Больше всего штрафов было выписано предприятиям торговли — 608 на сумму более 4 млн рублей.

- Зампред правительства области Роман Бусаргин также затронул вопрос производства, импорта и выпуска цемента. По его словам, объем теневого сегмента на рынке цемента за два года применения обязательной сертификации сократился на 48%. К тому же в 2017 и 2018 годах спал объем упущенной выгоды бюджетом и хозяйствующими субъектами по сравнению с 2016, — подчеркнули «КП-Саратов» в Минпроме региона.

Завершая заседание, Бусаргин отметил, что работа по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Саратовской области должна быть продолжена всеми заинтересованными сторонами.

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ИСТОЧНИК KP.RU