В Саратове приятели на иномарке влетели в эвакуатор
Все трое были пьяны
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Сегодня, 28 марта, на Усть-Курдюмской улице в Саратове компания на автомобиле Hyundai влетела в стоящий около аэропорта эвакуатор.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», все трое граждан были пьяны.
Подоспевшие медики госпитализировали друзей с различными травмами. Один из них находится в тяжелом состоянии.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU