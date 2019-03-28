В Саратове приятели на иномарке влетели в эвакуатор

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-28T09:00:58+03:00

Все трое были пьяны

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 марта, на Усть-Курдюмской улице в Саратове компания на автомобиле Hyundai влетела в стоящий около аэропорта эвакуатор.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», все трое граждан были пьяны.

Подоспевшие медики госпитализировали друзей с различными травмами. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU