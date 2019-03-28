2019-03-28T09:00:58+03:00
Происшествия

В Саратове приятели на иномарке влетели в эвакуатор

Все трое были пьяны
Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 марта, на Усть-Курдюмской улице в Саратове компания на автомобиле Hyundai влетела в стоящий около аэропорта эвакуатор.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», все трое граждан были пьяны.

Подоспевшие медики госпитализировали друзей с различными травмами. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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