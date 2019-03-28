Георгий Фролов поддержал работу проекта «Историческая память»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-28T09:13:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Ветеран Великой Отечественной войны подчеркнул, что нельзя забывать об участниках войны, которые очень нуждаются, прежде всего, во внимании. И если с этой задачей участники проекта успешно справляются, то, возможно, им удастся и каким-то образом исправить существующую ситуацию, когда, умирая уже в наше время, солдаты Великой Отечественной не получают должных почестей при прощании с ними.

Главный редактор «Саратовской книги памяти» Георгий Фролов на заседании рабочей группы партпроекта «Историческая память» рассказал, как ведется работа над 35-м томом Книги памяти.

В обсуждении приняли участие руководители и представители министерств по делам внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, ветеранских и общественных организаций.

- То, о чем мы сегодня говорим, это святое. В каждом из 34 томов нашей Книги памяти есть полная информация о наших воинах. Я был на праздновании юбилея Курской битвы и дарил там губернатору тот том нашей книги, где говорится о наших земляках, сражавшихся на огненной дуге. Там тоже издают Книгу памяти, но пока у них только 16 томов, то есть мы значительно впереди, — рассказал Георгий Фролов.

- Спасибо Георгий Васильевич за ваш живой интерес к проекту «Историческая память», за то, что дали нам идеи на перспективу, — поблагодарила координатор проекта, депутат областной думы Юлия Литневская.

В завершении встречи Георгий Фролов подарил ей 34-й том «Саратовской книги памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU