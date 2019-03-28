Житель Аткарскского района попытался сжечь двух женщин и двух детей
Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Аткарского района в покушении на убийство четырех граждан, поджоге и краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, в ночь с 9 на 10 июня мужчина работал на фермерском хозяйстве. Он украл у начальника телефон, который продал за 500 рублей и потратил деньга на себя.
В ночь с 23 на 24 июня мужчина решил сжечь бывшую и ее семью, потому что та выгнала его. Пьяный любитель самосуда пришел к дому, где проживала женщина с 27-летней дочерью, двумя детьми и ее внуками, и поджег здание.
Возгорание заметил сосед семьи, который разбудил жильцов и вывел их наружу.
В результате сгорел дом и все, что в нем находилось.
Согласно заключению пожарно-технической экспертизы имеются признаки создания искусственных условий для возникновения горения, свидетельствующие о поджоге.
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу, а сам он все еще находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU