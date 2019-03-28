Житель Аткарскского района попытался сжечь двух женщин и двух детей

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-28T09:11:46+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Аткарского района в покушении на убийство четырех граждан, поджоге и краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, в ночь с 9 на 10 июня мужчина работал на фермерском хозяйстве. Он украл у начальника телефон, который продал за 500 рублей и потратил деньга на себя.

В ночь с 23 на 24 июня мужчина решил сжечь бывшую и ее семью, потому что та выгнала его. Пьяный любитель самосуда пришел к дому, где проживала женщина с 27-летней дочерью, двумя детьми и ее внуками, и поджег здание.

Возгорание заметил сосед семьи, который разбудил жильцов и вывел их наружу.

В результате сгорел дом и все, что в нем находилось.

Согласно заключению пожарно-технической экспертизы имеются признаки создания искусственных условий для возникновения горения, свидетельствующие о поджоге.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу, а сам он все еще находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU