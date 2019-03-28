В Энгельсе водитель «Приоры» превысил скорость и врезался в ограждение
Ему оказали помощь и отпустили лечиться амбулаторно
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Вчера ночью, 27 марта, 32-летний водитель «Лады Приора» попал в ДТП у дома №37 на проспекте Фридриха Энгельса.
- Авария произошла в 02:40. Мужчина превысил скорость, слетел с дороги и врезался в ограждение, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.
Водителю оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться амбулаторно.
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ИСТОЧНИК KP.RU