В Ершовском районе гостья украла у сельчанина барсетку
Там лежали документы и банковская карта
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Полиция Ершовского района раскрыла кражу у 27-летнего жителя села Нестерово.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, он обратился в отдел 20 марта и сообщил, что два дня назад к нему приходили гости. После визита из его дома пропала барсетка, где лежали деньги, документы и банковская карта.
Предполагаемую воровку задержали. Ей оказалась 36-летняя женщина, которая уже привлекалась к уголовной ответственности. В отношении нее завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU