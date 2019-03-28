В Ершовском районе гостья украла у сельчанина барсетку

СЕГОДНЯ 08:37 2019-03-28T08:44:08+03:00

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Полиция Ершовского района раскрыла кражу у 27-летнего жителя села Нестерово.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, он обратился в отдел 20 марта и сообщил, что два дня назад к нему приходили гости. После визита из его дома пропала барсетка, где лежали деньги, документы и банковская карта.

Предполагаемую воровку задержали. Ей оказалась 36-летняя женщина, которая уже привлекалась к уголовной ответственности. В отношении нее завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU