В субботу на Театральной площади Саратова презентуют три района области
Там можно будет купить продукты местных производителей
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В будущее субботу, 30 марта, на Театральной площади Саратова состоится ярмарка товаров сельского хозяйства и народных промыслов.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие пройдет с 08:00 до 16:00. Там можно будет купить мясо, рыбу, молоко, мед и другие продукты.
Кроме того, на ярмарке, по поручению губернатора Саратовской области Валерий Радаева, пройдет презентация Вольского, Ртищевского и Ершовского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU