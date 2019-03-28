2019-03-28T08:33:46+03:00
Общество

В субботу на Театральной площади Саратова презентуют три района области

Там можно будет купить продукты местных производителей
Дарья Вострикова
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В будущее субботу, 30 марта, на Театральной площади Саратова состоится ярмарка товаров сельского хозяйства и народных промыслов.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие пройдет с 08:00 до 16:00. Там можно будет купить мясо, рыбу, молоко, мед и другие продукты.

Кроме того, на ярмарке, по поручению губернатора Саратовской области Валерий Радаева, пройдет презентация Вольского, Ртищевского и Ершовского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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