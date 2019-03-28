2019-03-28T08:21:38+03:00
Происшествия

В Саратове у пенсионерки украли карточку ради покупок в интернете

Вор потратил 14 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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В минувший понедельник в отдел полиции Заводского района обратилась 62-летняя женщина с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 24 марта пенсионерка обнаружила, что потеряла кошелек, где лежали 4 тыс. рублей и банковская карта. Со счета заявительницы неизвестный оплатил свои покупки в интернете на 14 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего парня. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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