В Саратове мужчина сдал в ломбард украденное золото

СЕГОДНЯ 08:12 2019-03-28T08:32:49+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 57-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по ее словам в период с 9 по 10 февраля неизвестный проник в ее квартиру на Газовой улице и украл золото — цепочку и три кольца — на 60 тыс. рублей.

Предполагаемого похитителя задержали. Выяснилось, что 27-летний мужчина сдал украшения в ломбард. В отношении него завели уголовное дело, решения которого злоумышленник ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU