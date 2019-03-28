Собственников здания с рестораном «Москва» обязали позаботиться об объекте культурного наследия
В Кировском районе Саратова прокуратура организовала проверку здания на Московской улице, 84.
- Это объект культурного наследия регионального значения — гостиница «Московская». Состояние у него неудовлетворительное: поврежден слой фасада и цоколя, крыша, нет водосточных желобов, частично стекол, на потолках обрушилась штукатурка и были вскрыты полы, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Напомним, в этом доме находятся ресторан «Москва», кулинария, аптека и другие организации.
Однако собственники не позаботились за сохранность здания, что может привести к его разрушению. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы на владельцев возложили обязанности по работе над объектом. Суд удовлетворил иск.
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ИСТОЧНИК KP.RU