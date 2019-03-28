Экс-директор саратовского театра драмы рассказал на федеральном канале, как собирали деньги на ремонт

СЕГОДНЯ 08:01 2019-03-28T08:19:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В день театра, 27 марта, на канале ОТР в числе экспертов выступил экс-директор саратовского театра драмы Юрий Кравец, ныне занимающий аналогичный пост в Et Cetera под руководством Александра Колягина в Москве.

В ходе обсуждения Кравец рассказал, как всем миром собирали деньги на ремонт театра имени Слонова в Саратове.

- Есть ли театры и сколько их — это показатель благосостояния и успешности региона и города. Я работал директором саратовского театра драмы имени Слонова, ему больше 200 лет, который финансировался из областного бюджета, там играли известные артисты. Мы все их знаем, к примеру, Олег Иванович Янковский. Так получилось, что когда я пришел, после капитального ремонта этого театра вход и зал были сделаны великолепно. А вот закулисье и малая сцена… Во время ремонта это все демонтировали и потом не успели сделать. Денег больше не было. Я собрал труппу, пошивочные цеха, говорю — давайте вместе сделаем? Мы оплатим, но в течение полутора лет. Поставим спектакли, будем зарабатывать и я вам постепенно буду отдавать деньги. Договорились.

Где брать материалы? Пошел в городе по своим друзьям, они — по своим. Собрали, сделали — чистота порядок, кондиционеры везде. Всем миром построили, всем миром ходили. Все сейчас там работает, и малая сцена и остальное. Сложности были всегда, и 100 лет назад и 50, но надо заинтересовать людей, — рассказал Кравец.

В ходе программы канала ОТР «Отражение» собеседник Юрия Кравца Дмитрий Мозговой, заместитель председателя союза театральных деятелей РФ отметил, что в некоторых регионах власти понимают, насколько важен театр, а потому что это инвестиции в свое население, в городскую среду, в будущее страны, в поколение. А есть регионы, где это содержится по остаточному принципу.

- От отладки системы работы театров, гастролей, и прочего выиграет в первую очередь власть, а потом театр и зрители, — резюмировал Кравец.

ИСТОЧНИК KP.RU