2019-03-28T07:54:12+03:00
Общество

Директора УК в Марксе оштрафовали за неочищенную кровлю

Он заплатит 25 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Марксе Саратовской области прокуратура выявила нарушения в работе управляющей компании.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, ООО «УК «Платон» обслуживает многоквартирные дома №№7 и 17 по проспекту Строителей; №№87 и 105 по проспекту Ленина.

В этих домах не чистили вовремя кровлю, также был нарушен суточный срок устранения протечки и не проводилась уборка придомовой территории.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении директора УК. Он был оштрафован на 25 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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