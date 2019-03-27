Завершается следствие по делу об избиении полицейских 68-летней пенсионеркой и ее сыновьями в Новых Бурасах

27 Март 22:34 2019-03-27T22:34:31+03:00

Конфликт произошел в сентябре 2018 года, но дело правоохранители решили завести только в январе 2019

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Трое жителей села Елшанка Новобурасского района Саратовской области, 39-летний мужчина, его 25-летний брат и их 68-летняя мать обвиняются в неподчинении и применении насилия к полиции при исполнении ими должностных обязанностей. По данным местных СМИ, обвинение предъявлено было в конце января.

Дело расследуется Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области следственные действия уже подходят к концу. Об этом «КП-Саратов» 27 марта сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

- По версии следствия, 13 сентября 2018 года в вечернее время 39-летний житель села Елшанка Новобурасского района из хулиганских побуждений преградил проезд трактора одному из односельчан. В процессе выяснения отношений мимо мужчин проследовала сестра нарушителя. Он выместил гнев на ней, высказавшись в ее адрес ловами нецензурной брани. Девушка вызвала сотрудников отделения полиции № 2 в составе МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский», — говорится в сообщении СУ СКР.

Прибывшие двое полицейских потребовали от хулигана проехать в отдел в ответ ударил оперуполномоченного в плечо. Полицейские пытались увести мужчину в машину, однако тот схватился рукой за крыльцо и правоохранителями пришлось его буквально отрывать предполагаемого хулигана от дома. На помощь ему пришел 25-летний брат и попытался заломить руку за спину второму полицейскому и нанес несколько ударов ему в плечо. 68-летняя мать тоже пошла на выручку сыну несколько раз, по данным следователей, ударила участкового деревянной палкой по голове.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы в оперуполномоченного полиции диагностирован ушиб мягких тканей правого плеча, у участкового уполномоченного - ушиб мягких тканей теменной области головы и ушиб мягких тканей левого плеча, не повлекшие вреда здоровью, — уточнили в региональном СУ СКР.

По сообщениям местных СМИ, дело возбуждено в отношении Ивана. Николая и Нины Егоровых из Елшанки, которые свое насилие в отношении полицейских отрицают и располагают видеозаписью задержания, где видно, что насилия к полицейским никто не применял.

ИСТОЧНИК KP.RU