2019-03-27T21:38:29+03:00
Общество

Панков: Началось закрепление членов правительства РФ за регионами

Депутат выразил надежду, что за Саратовской областью закрепят Силуанова
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Каждый может помечтать. И депутат тоже. Знаю и другое, не у всех все сбывается. А уж как сильно хочется! Смотрю, началось закрепление членов Правительства РФ за регионами. Кураторство социально-экономического развития Тувы досталось министру экономразвития РФ Орешкину. Нам бы, конечно, повезло если бы первого зампреда Правительства РФ, министра финансов Силуанова за нашей областью закрепили. Он профессионал, межбюджетные отношения это его сфера. Задуманное всегда доводит до конца. Знаю с положительной стороны, как с Госдумой работает — глубоко и основательно. Консолидированный бюджет области 103 млрд рублей, кредиты составляют 17 млрд рублей. Долг небольшой. В другом проблема — одна из самых низких бюджетная обеспеченность на одного жителя. Как раз Силуанова тема. Может и повезёт в мечтаниях, председатель правительства Медведев закрепит Силуанова за нашей областью. Хорошо бы все сладилось так.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Завершается следствие по делу об избиении полицейских 68-летней пенсионеркой и ее сыновьями в Новых Бурасах
Радаев: Я неоднократно поднимал вопросы о социально-экономической ситуации в регионе
Панков: Правительство РФ будет реализовать в Саратовской области прорывные проекты
Саратовская консерватория приглашает на отчетный концерт студентов и фортепианный вечер
Медведев поручил назначить куратора, чтобы приглядывать за Саратовской областью
Саратовские молодогвардейцы устроили пикет возле офиса УК
Боксер до смерти забил мужчину в противотуберкулезном диспансере Саратова
Под Саратовом парень заподозрил прохожего в краже и нечаянно убил его
Отключена вода в домах 1 и 2-го Магнитного проездов
В Марксе горел детский сад
В ДК «Россия» прошло празднования Дня войск национальной гвардии РФ
В Саратовской области появится трава из Дании
На реках Саратовской области прогремят еще 10 взрывов
Прокуратура уличила двух застройщиков Саратова в нарушениях
Панков: Люди мало информированы о семейной ипотеке
В Саратове имущество организации арестовали на 2 млн за долги
Многодетные семьи не хотят жить на окраинах Саратова
Спасатели сняли с моста через Волгу девушку
Саратовец получил 8,5 лет за убийство матери
Саратовские пловцы стали призерами Всероссийских соревнований