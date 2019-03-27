Панков: Началось закрепление членов правительства РФ за регионами

27 Март 21:33 2019-03-27T21:38:29+03:00

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Депутат государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Каждый может помечтать. И депутат тоже. Знаю и другое, не у всех все сбывается. А уж как сильно хочется! Смотрю, началось закрепление членов Правительства РФ за регионами. Кураторство социально-экономического развития Тувы досталось министру экономразвития РФ Орешкину. Нам бы, конечно, повезло если бы первого зампреда Правительства РФ, министра финансов Силуанова за нашей областью закрепили. Он профессионал, межбюджетные отношения это его сфера. Задуманное всегда доводит до конца. Знаю с положительной стороны, как с Госдумой работает — глубоко и основательно. Консолидированный бюджет области 103 млрд рублей, кредиты составляют 17 млрд рублей. Долг небольшой. В другом проблема — одна из самых низких бюджетная обеспеченность на одного жителя. Как раз Силуанова тема. Может и повезёт в мечтаниях, председатель правительства Медведев закрепит Силуанова за нашей областью. Хорошо бы все сладилось так.

ИСТОЧНИК KP.RU