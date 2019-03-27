Радаев: Я неоднократно поднимал вопросы о социально-экономической ситуации в регионе

СЕГОДНЯ 19:31 2019-03-27T19:31:55+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что он неоднократно поднимал на совещаниях у премьер-министра Дмитрия Медведева, спикера ГД Вячеслава Володина вопросы о социально-экономической ситуации в регионе, в частности, низких доходах населения, о межбюджетных отношениях я неоднократно.

- Эти темы Председатель Госдумы обсуждал с Президентом страны, — заявил глава региона.

Валерий Радаев также отметил, что развитие региона непосредственно связано с расходной частью бюджета.

- Долгие годы серьезной нагрузкой выступали госдолг области, коммерческие кредиты, что было сдерживающим фактором для социально–экономического роста. Огромные усилия потребовались, чтобы переломить ситуацию – заменить дорогие банковские кредиты на бюджетные и постепенно выходить на бездефицитной бюджет.

Основную часть доходной базы региона формирует промышленный сектор, в котором большое количество предприятий входят в вертикально интегрированные компании, а значит, налоги не остаются в области. Этот вопрос много раз становился темой встреч на федеральном уровне.

Ситуация, когда регион выполняет социальные обязательства, но ограничен в средствах на развитие территорий, их инфраструктуры, не позволяет конкурировать за инвестиции, кадры, крупные проекты, и, следовательно, отражается на уровне жизни населения.

Актуальность этой темы сегодня еще раз подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, на котором он отметил неравномерность развития субъектов. Были предложены конкретные механизмы по выравниванию ситуации, по раскрытию потенциала регионов. Речь идет о грантовых системах, новых инфраструктурных решениях, создании особых экономических зон, реализации нацпроектов. Благодарен Председателю Правительства РФ за предложенные конструктивные шаги, считаю их крайне важными. Результатом этой работы станет повышение благосостояния жителей региона, — сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU