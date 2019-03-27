Панков: Правительство РФ будет реализовать в Саратовской области прорывные проекты

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-27T17:48:44+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Настойчивость Володина и Радаева привели к положительному результату. Теперь по указанию премьер-министра Медведева область будет включена в число территорий приоритетного социально-экономического развития. А это означает дополнительные меры финансовой поддержки, новые возможности для развития. Володину и Радаеву удалось убедить руководство страны в том, что по сравнению с другими регионами в нашей области ниже бюджетная обеспеченность на душу населения. Теперь за регионом будет закреплен куратор, возможно, в ранге зампреда Правительства РФ. Конечно, это усилит и ответственность региональной власти. Но это того стоит, когда Правительство РФ будет реализовывать у нас прорывные экономические проекты. Напомню, ранее спикер Госдумы помог области снизить кредитную нагрузку, настояв на замещении коммерческих кредитов бюджетными, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU