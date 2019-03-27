Саратовская консерватория приглашает на отчетный концерт студентов и фортепианный вечер

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-27T17:12:20+03:00

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В ближайшие дни в саратовской консерватории пройдут сразу несколько заметных и интересных мероприятий.

Сольный концерт Альберта Тараканова (фортепиано).

В текущем концертном сезоне Саратовской консерватории проходили циклы концертов «Учитель и ученики», посвященные празднованию юбилея народного артиста, профессора кафедры специального фортепиано Альберта Михайловича Тараканова. В концертах принимали участие ученики и выпускники его класса со всех регионов России. 1 апреля в Большом зале СГК состоится заключительный концерт фестиваля, на котором выступит сам Учитель – выдающийся пианист Альберт Тараканов.

В программе прозвучат сочинения П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Скрябина, К. Дебюсси, Ф. Листа.

Концерт ведет кандидат искусствоведения Елена Пономарева.

Начало в 19:00

Стоимость билетов: 250 руб.

Справки по телефону: 23-17-18

Концерт студентов Театрального института

3 апреля в Театральном зале Саратовской консерватории состоится отчетный концерт студентов Театрального института. Зрителям будет представлена интересная разножанровая программа, которую организаторы назвали «СаТИ. «Избранное»». Вас ждут яркие танцевальные представления, вокальные произведения, театральные этюды. Студенты покажут всё, чему можно научиться в творческом вузе. Дополняет программу оригинальная режиссерская концепция, при которой все исполнители будут постоянно находиться на сцене и в режиме нон-стоп делиться своим мастерством.

Начало в 18:30

Стоимость билетов: 200 руб.

Справки по телефону: 23-17-18

Вечер фортепианной музыки

4 апреля Саратовская консерватория приглашает на вечер фортепианной музыки памяти советского пианиста, педагога, одного из первых учеников великого Генриха Нейгауза, профессора Семена Соломоновича Бендицкого. Неиссякаемая энергия, масштаб творческой деятельности позволяет говорить о С.С. Бендицком как об одной из ключевых фигур музыкальной культуры региона второй половины XX века, внесшего огромный вклад в создание саратовской пианистической школы. Солисты – ученики мастера, лауреаты международных конкурсов, профессора кафедры специального фортепиано Наталья Смирнова и Александр Рыкель. На вечере-посвящении пианисты исполнят сочинения И. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Листа, Ф. Шопена и М. Равеля.

Начало в 18:30

Стоимость билетов: 250 руб.

Справки по телефону: 23-17-18

ИСТОЧНИК KP.RU