2019-03-27T17:14:17+03:00
Общество

Медведев поручил назначить куратора, чтобы приглядывать за Саратовской областью

По данным премьера, область входит в число регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического благосостояния
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К середине апреля три федеральных министерства – экономического развития, финансов и труда должны представить премьеру Дмитрию Медведеву дополнительный комплекс мер по развитию регионов со самой сложной социально-экономической ситуацией. В их число он включил Саратовскую область.

- У нас есть такие субъекты, где ситуация наиболее сложная. Это Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Республика Алтай, сюда же относят Саратовскую, Курганскую, Пензенскую области и Тыву, — цитирует Медведева ТАСС на совещании 27 марта о социально-экономическом развитии регионов.

- Полагаю правильным по каждой из этих территорий, где вот такие сложности существуют, также еще закрепить куратора из федерального правительства. Просто человека, который будет, что называется, приглядывать за тем, как реализуются те или иные решения, — сказал Медведев.

Запланирован ряд совещаний по ситуации в каждом из субъектов, на них речь пойдет о принятии инфраструктурных решений, системе грантов, создании особых экономических зон и работе с нацпроектами. По словам Медведева выделять деньги из резервного фонда правительства – «последнее, что можно сделать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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