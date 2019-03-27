2019-03-27T17:02:10+03:00
Общество

Саратовские молодогвардейцы устроили пикет возле офиса УК

Они выразили негодование падением кирпичей из кладки дома
Екатерина Семенова
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Сегодня, 27 марта, в Саратове молодогвардейцы устроили пикет.

Как сообщили «КП-Саратов» активисты регионального МГЕР, они выражали протест в связи с обрушением кирпичей из кладки дома на Вольской, 56. При этом кирпичи засыпали припаркованный авомобиль.

Активисты вышли к офису управляющей компании «Восток» с плакатами: «Ждали грачей, а не кирпичей», «Управляешь домом — отвечай по закону» и «Восток, чини дома, пока сам не развалился!».

Также они подарили сотрудникам УК символический ремонтный набор, но презент был отвергнут.

- К сожалению, этот случай далеко не единичный, и после снежной зимы в Саратове и области почти ежедневно обрушаются фасады жилых домов. Мы считаем, что управляющие компании должны отвечать за свое бездействие, — отметил руководитель Саратовского регионального отделения МГЕР Дмитрий Горбунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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