Саратовские молодогвардейцы устроили пикет возле офиса УК
Сегодня, 27 марта, в Саратове молодогвардейцы устроили пикет.
Как сообщили «КП-Саратов» активисты регионального МГЕР, они выражали протест в связи с обрушением кирпичей из кладки дома на Вольской, 56. При этом кирпичи засыпали припаркованный авомобиль.
Активисты вышли к офису управляющей компании «Восток» с плакатами: «Ждали грачей, а не кирпичей», «Управляешь домом — отвечай по закону» и «Восток, чини дома, пока сам не развалился!».
Также они подарили сотрудникам УК символический ремонтный набор, но презент был отвергнут.
- К сожалению, этот случай далеко не единичный, и после снежной зимы в Саратове и области почти ежедневно обрушаются фасады жилых домов. Мы считаем, что управляющие компании должны отвечать за свое бездействие, — отметил руководитель Саратовского регионального отделения МГЕР Дмитрий Горбунов.
ИСТОЧНИК KP.RU