2019-03-27T16:50:50+03:00
Происшествия

Боксер до смерти забил мужчину в противотуберкулезном диспансере Саратова

Он переломал ему ребра
Екатерина Семенова
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В Октябрьском районе Саратова в суд направлено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, обвиняемый — 34-летний житель Балашова.

Следствие считает, что в августе 2018 года подсудимый поссорился с потерпевшим на втором этаже областного противотуберкулезного диспансера. При этом 34-летний мужчина имел второй юношеский разряд по боксу.

Сперва очевидцам удалось предотвратить драку: подсудимый вышел из больницы. Но спустя несколько часов вернулся, проникнув через окно первого этажа. Он несколько раз ударил потерпевшего в грудь слева и справа кулаками, а также ногой в живот.

Спустя 10 дней избитый мужчина скончался, не приходя в сознание. Ему были диагностированы кровоизлияния в мягкие ткани груди, переломы шести ребер. Разрыв селезенки и другие травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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