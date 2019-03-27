Боксер до смерти забил мужчину в противотуберкулезном диспансере Саратова
В Октябрьском районе Саратова в суд направлено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, обвиняемый — 34-летний житель Балашова.
Следствие считает, что в августе 2018 года подсудимый поссорился с потерпевшим на втором этаже областного противотуберкулезного диспансера. При этом 34-летний мужчина имел второй юношеский разряд по боксу.
Сперва очевидцам удалось предотвратить драку: подсудимый вышел из больницы. Но спустя несколько часов вернулся, проникнув через окно первого этажа. Он несколько раз ударил потерпевшего в грудь слева и справа кулаками, а также ногой в живот.
Спустя 10 дней избитый мужчина скончался, не приходя в сознание. Ему были диагностированы кровоизлияния в мягкие ткани груди, переломы шести ребер. Разрыв селезенки и другие травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU