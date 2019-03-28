В Саратове снова будет идти дождь
Сохранится порывистый ветер
В Саратове снова будет идти дождьФото: Екатерина Семенова
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28 марта, в четверг, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, в большинстве районов вновь будет идти дождь, местами сильный.
Также вероятен туман, налипание мокрого снега и гололедица.
Ветер будет дуть с юго-востока и северо-запада с порывами до 15 метров в секунду.
Днем будет тепло, до +4 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU