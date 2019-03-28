2019-03-28T06:01:33+03:00
Общество

В Саратове снова будет идти дождь

Сохранится порывистый ветер
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Саратове снова будет идти дождьВ Саратове снова будет идти дождьФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

28 марта, в четверг, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, в большинстве районов вновь будет идти дождь, местами сильный.

Также вероятен туман, налипание мокрого снега и гололедица.

Ветер будет дуть с юго-востока и северо-запада с порывами до 15 метров в секунду.

Днем будет тепло, до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Завершается следствие по делу об избиении полицейских 68-летней пенсионеркой и ее сыновьями в Новых Бурасах
Панков: Началось закрепление членов правительства РФ за регионами
Радаев: Я неоднократно поднимал вопросы о социально-экономической ситуации в регионе
Панков: Правительство РФ будет реализовать в Саратовской области прорывные проекты
Саратовская консерватория приглашает на отчетный концерт студентов и фортепианный вечер
Медведев поручил назначить куратора, чтобы приглядывать за Саратовской областью
Саратовские молодогвардейцы устроили пикет возле офиса УК
Боксер до смерти забил мужчину в противотуберкулезном диспансере Саратова
Под Саратовом парень заподозрил прохожего в краже и нечаянно убил его
Отключена вода в домах 1 и 2-го Магнитного проездов
В Марксе горел детский сад
В ДК «Россия» прошло празднования Дня войск национальной гвардии РФ
В Саратовской области появится трава из Дании
На реках Саратовской области прогремят еще 10 взрывов
Прокуратура уличила двух застройщиков Саратова в нарушениях
Панков: Люди мало информированы о семейной ипотеке
В Саратове имущество организации арестовали на 2 млн за долги
Многодетные семьи не хотят жить на окраинах Саратова
Спасатели сняли с моста через Волгу девушку
Саратовец получил 8,5 лет за убийство матери
Саратовские пловцы стали призерами Всероссийских соревнований