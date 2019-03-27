Под Саратовом парень заподозрил прохожего в краже и нечаянно убил его

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-27T16:07:54+03:00

Он ударил его кулаком по голове на глазах ребенка

Изменить размер текста: A A

В Энгельсском районе расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровья, приведшего к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено в ночь с 21 на 22 марта.

По версии следствия, 23-летний житель поселка Энгельсского района возвращался домой и возле сараев встретил мужчину с ребенком. Он подумал, что гражданин пытается что-от украсть, поэтому парень подошел и ударил «подозрительного» человека кулаком по голове.

Потерпевший заявил, что пришел к знакомому и для убедительности направился в подъезд близлежащего дома.

Молодой человек пошел за ним и уже в подъезде снова ударил мужчину, несмотря на присутствие 10-летнего ребенка.

Потерпевший смог самостоятельно дойти домой, он рассказал о происшествии сожительнице, а потом был госпитализирован. 24 марта потерпевший скончался.

Причиной смерти стала тупая травма головы. И кровоизлияние в мозг.

В настоящее время юноша задержан, решается вопрос о его аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU