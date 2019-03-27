2019-03-27T14:51:56+03:00
Общество

В Саратовской области появится трава из Дании

Разрешен ввоз заграничных семян
Дарья Вострикова
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешил ООО «ПЕТРОФЛОРА-СЕРВИС» из Санкт-Петербурга и ООО «ДЛФ» из Москвы ввоз в Россию семян газонных трав из Дании.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в страну привезут 10 тыс. штук упаковок и 959 828 кг из питомника в Денмарке.

Специалисты будут принимать решение по поводу каждой партии только по результатом лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов.

Теперь цветы от перевозчиков могут появится в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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