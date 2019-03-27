В Саратовской области появится трава из Дании
Разрешен ввоз заграничных семян
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешил ООО «ПЕТРОФЛОРА-СЕРВИС» из Санкт-Петербурга и ООО «ДЛФ» из Москвы ввоз в Россию семян газонных трав из Дании.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в страну привезут 10 тыс. штук упаковок и 959 828 кг из питомника в Денмарке.
Специалисты будут принимать решение по поводу каждой партии только по результатом лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов.
Теперь цветы от перевозчиков могут появится в Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU