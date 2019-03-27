На реках Саратовской области прогремят еще 10 взрывов
Областные спасатели будут работать в Дергачевском и Озинском районах
Фото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:
В Саратовской области продолжаются ледовзрывные работы на малых реках.
Как рассказал «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин, сегодня специалисты работают в Перелюбском районе, на реке Камелик.
Это уже третий взрыв на Камелике.
Кроме этого в Перелюбском районе взрывают лед на реке Сестра.
- Завтра и послезавтра планируются работы в Дергачевском районе. В субботу — в Озинском районе, — сказал Юрий Юрин.
По его словам всего предстоит еще 10 взрывов.
ИСТОЧНИК KP.RU