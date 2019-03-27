2019-03-27T14:34:24+03:00
Общество

На реках Саратовской области прогремят еще 10 взрывов

Областные спасатели будут работать в Дергачевском и Озинском районах
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Саратовской области продолжаются ледовзрывные работы на малых реках.

Как рассказал «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин, сегодня специалисты работают в Перелюбском районе, на реке Камелик.

Это уже третий взрыв на Камелике.

Кроме этого в Перелюбском районе взрывают лед на реке Сестра.

- Завтра и послезавтра планируются работы в Дергачевском районе. В субботу — в Озинском районе, — сказал Юрий Юрин.

По его словам всего предстоит еще 10 взрывов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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