2019-03-27T14:26:26+03:00
Общество

Прокуратура уличила двух застройщиков Саратова в нарушениях

На них завели административные дела
Дарья Вострикова
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Прокуратура Октябрьского района Саратова выявила две компании, которые нарушили требования законодательства о долевом строительстве жилья.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось, что ООО «Дубль Л-Риэлт», которое возводит комплекс жилых домов на Астраханской улице, не разместила в единой информационной системе жилищного строительства необходимую информацию. Речь идет об извещении о начале строительства указанного объекта капитального строительства, документе, отражающий расчеты размера собственных средств и нормативы финансовой устойчивости застройщика за III и IV кварталы 2018 года, а также фотографии объекта за январь 2019 года, при этом представленные на сайте фотографии за март 2019 года не отражают текущее состояние дел.

Директор организации получил представление. В отношении него завели дело об административном правонарушении.

Аналогичные нарушения выявили у ООО «Специализированный застройщик «Липки 2020», которое занимается возведением многоэтажного дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на улице Рабочей.

Директор организации тоже получил представление, устранил нарушения, а виновное в этом лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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