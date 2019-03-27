В Саратове имущество организации арестовали на 2 млн за долги
Юридическое лицо не отчисляло налоги и обязательные платежи
Изменить размер текста:
Межрайонная инспекция ФНС № 8 России по Саратовской области арестовала имущество ООО «КДС».
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, от организации не поступало налогов и обязательных платежей.Сумма долга уже перевалила за отметку в 2 млн рублей.
Эта организация занимается оптовой продажей стройматериалов. База ООО «КДС» находится в поселке Солнечный Кировского района города на улице Осипова.
ИСТОЧНИК KP.RU