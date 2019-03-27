2019-03-27T14:19:37+03:00
Происшествия

В Саратове имущество организации арестовали на 2 млн за долги

Юридическое лицо не отчисляло налоги и обязательные платежи
Дарья Вострикова
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Межрайонная инспекция ФНС № 8 России по Саратовской области арестовала имущество ООО «КДС».

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, от организации не поступало налогов и обязательных платежей.Сумма долга уже перевалила за отметку в 2 млн рублей.

Эта организация занимается оптовой продажей стройматериалов. База ООО «КДС» находится в поселке Солнечный Кировского района города на улице Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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