2019-03-27T14:10:14+03:00
Общество

Многодетные семьи не хотят жить на окраинах Саратова

Они надеются на изменения законодательства, которые позволят покупать жилье в центре
Александр Уриевский
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В Саратове 27 марта состоялось совещание по реализации ипотечных программ.

Замкнутый круг получается, когда государство предлагает программы, а банки их просто торпедируют и многодетные семьи говорят, что поддержки нет. Такое мнение прозвучало на обсуждении вопросов доступности ипотеки для многодетных семей.

Кроме этого, один из присутствующих на встрече многодетных отцов возмутился отношением к таким семьям, которых отправляют на жилье в Солнечный, Юбилейный, в Заводской — на окраины Саратова.

Его поддержала одна из матерей.

- Я не хочу в этом Солнечном жить, я хочу в городе, где нормальные школы, — заявила она.

Им пояснили, что в этих районах квартиры от застройщиков дешевле, депутат гордумы Евгений Чернов привел нижний уровень цен.

Во время обсуждения прозвучало, что никто многодетным не запрещает покупать 100-метровые квартиры по 40 тыс. рублей за метр в центре, другое дело, что такой возможности у них нет, поскольку, как отметила общественница Алла Фетисова, 90% многодетных семей официально считаются малоимущими.

Председательствующий на совещании депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков предложил на следующей встрече отдельно остановиться на программе участков под строительство для многодетных семей. И выразил надежду, что общими усилиями в законодательство будут внесены изменения, которые реально позволят покупать жилье и в центре городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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