2019-03-27T13:52:13+03:00
Происшествия

Спасатели сняли с моста через Волгу девушку

Ее искали на двух мостах
Екатерина Семенова
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На саратовском мосту через Волгу спасена девушка.

Как сообщил «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин, поступил сигнал оперативному дежурному.

- Из сообщения не было понятно, на каком мосту конкретно находится девушка. Поэтому группа городских спасателей выехала к Гусельскому мосту, а областных — к мосту через Волгу, — сказал Юрин.

Служба охраны моста несколько минут назад заметила девушку, которая действительно предпринимала попытки совершить необдуманный поступок. Спасатели вместе с сотрудниками ДПС сняли ее, осмотрели, провели беседу, а потом передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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