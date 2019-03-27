Спасатели сняли с моста через Волгу девушку
На саратовском мосту через Волгу спасена девушка.
Как сообщил «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин, поступил сигнал оперативному дежурному.
- Из сообщения не было понятно, на каком мосту конкретно находится девушка. Поэтому группа городских спасателей выехала к Гусельскому мосту, а областных — к мосту через Волгу, — сказал Юрин.
Служба охраны моста несколько минут назад заметила девушку, которая действительно предпринимала попытки совершить необдуманный поступок. Спасатели вместе с сотрудниками ДПС сняли ее, осмотрели, провели беседу, а потом передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.
ИСТОЧНИК KP.RU