Саратовец получил 8,5 лет за убийство матери

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-27T13:50:00+03:00

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Суд признал виновным 44-летнего саратовца в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в июле 2018 года мужчина, находясь по месту своего проживания в доме на Миллеровской улице поссорился со своей матерью и нанес ей не менее 25 ударов кулаком.

После избиения сын на два дня ушел из дома, чтобы распивать спиртное.

Он периодически приходил домой, но не обращал внимание на страдающую родительницу.

В итоге 20 июля 2018 года ее обнаружили мертвой.

Смерть потерпевшей наступила в результате тупой травмы груди с множественными переломами ребер, разрывом и ушиба легких.

Суд назначил мужчине 8,5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU