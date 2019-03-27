Саратовские пловцы стали призерами Всероссийских соревнований
Состязания прошли в Пензе
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Саратовские спортсмены Анастасия Бекетова и Михаил Федоров стали призерами Всероссийских соревнований по плаванию в Пензе.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, девушка стала второй на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 56,40 и отобралась на Кубок России.
Еще в Пензе проходят соревнования по плаванию в рамках второго этапа IX Спартакиады учащихся России. В первый день состязаний Михаил Фёдоров завоевал бронзовую медаль в своей возрастной группе 200 метров на спине с результатом 2.15.05.
ИСТОЧНИК KP.RU