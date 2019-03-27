Трое жителей Лысогорского района попались на краже аккумуляторов

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-27T13:17:14+03:00

Они перевозили украденное в своей машине

Изменить размер текста: A A

В минувший вторник, 26 марта, сотрудники Госавтоинспекции в Лысогорском районе остановили машину, в которой находились трое ранее судимых жителей села Невешкино в возрасте от 21 до 26 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, при осмотре авто дорожные инспекторы обнаружили четыре автомобильных аккумуляторных батареи. Выяснилось, что эти запчасти принадлежат, двум жительницам Саратова, которые писали заявления о хищении.

В отношении троицы завели возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU