Трое жителей Лысогорского района попались на краже аккумуляторов
Они перевозили украденное в своей машине
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В минувший вторник, 26 марта, сотрудники Госавтоинспекции в Лысогорском районе остановили машину, в которой находились трое ранее судимых жителей села Невешкино в возрасте от 21 до 26 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, при осмотре авто дорожные инспекторы обнаружили четыре автомобильных аккумуляторных батареи. Выяснилось, что эти запчасти принадлежат, двум жительницам Саратова, которые писали заявления о хищении.
В отношении троицы завели возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU