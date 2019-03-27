Многодетная мать пожаловалась на дороговизну проведения коммуникаций в Саратове

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-27T13:14:03+03:00

Врезка трубы обойдется ей в два раза дороже самого участка

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В Саратове 27 марта состоялось совещание по реализации программы «Семейная ипотека».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие провел депутат Госдумы, секретарь саратовского реготделения ЕР Николай Панков.

Депутат городской думы Евгений Чернов заявил, что «строители двумя руками за этот закон».

- Они готовы проектировать и строить большие квартиры. Нор пока не видят потенциальных покупателей. Более 70% новостроек — ипотеки. И банкам и строителям это интересно. Если есть возможность, надо пересмотреть банкам политику по первоначальному взносу, чтобы его отстрочить до конца строительства или сделать его минимальным для многодетных семей, и более гибко подходить к вопросам официальных источников дохода — считает депутат.

По его словам, средняя цена эконом-класса квартиры без отделки для многодетной семьи в Солнечном и Юбилейном начинается от двух млн рублей, в Заводском от 2,5 млн рублей. Простейшая отделка от строителей обойдется еще в 250 тысяч.

Его коллега по гордуме Дмитрий Кудинов заявил, что не видит строительного бума на тех участках, которые получают многодетные семьи.

- Почему? — задался он вопросом.

Многодетная мать Евгения Нечаева объяснила это дороговизной при проведении коммуникаций.

- Предстоит врезка трубы в 25 метрах — это стоит 1,6 млн рублей за подключение. При этом сам участок по кадастру стоит 800 тыс. рублей, — сообщила женщина.

Ее поддержал Николай Панков.

- Одни делают вид, что дают участок, другие делают вид, что его осваивают. Рад, что депутаты гордумы начали думать, почему семьи не строят на выделенных им участках, — заявил он.

Представитель минстроя Юлия Артемьева заявила, что запланировано на соципотеку 57 млн рублей на этот год.

- Это около 40 квартир, потому что у нас много других категорий, дети-сироты. В 2018 году было 2 млн рублей. На социальные выплаты многодетным предусмотрено 8 млн рублей — сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU