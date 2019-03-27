Завтра в Саратове ожидается туман
Днем может подняться сильный ветер
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Ночью и утром 28 марта 2019 года в Саратове ожидается туман с видимостью 500 м и менее.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, возможно это приведет к затруднениям в работе транспорта, обрыву линий электропередач и связи, а также обрушению конструкций.
Повышается риск возникновения аварий.
Местами пройдут сильные осадки от 25 мм и более, днем возможно на улице поднимется сильный ветер до 15 м/с с северо-запада.
ИСТОЧНИК KP.RU