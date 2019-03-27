Завтра в Саратове ожидается туман

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-27T13:11:55+03:00

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Ночью и утром 28 марта 2019 года в Саратове ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, возможно это приведет к затруднениям в работе транспорта, обрыву линий электропередач и связи, а также обрушению конструкций.

Повышается риск возникновения аварий.

Местами пройдут сильные осадки от 25 мм и более, днем возможно на улице поднимется сильный ветер до 15 м/с с северо-запада.

ИСТОЧНИК KP.RU