В Турках нашли подозрительные семена

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-27T12:55:36+03:00

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В поселке Турки выявили продавщицу, которая торговала семенами без документов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре, с реализации сняли 621 партию продукции, состоящую из 5925 пакетиков весом 5,2 кг.

Своими действиями продавщица нарушала статью закона о порядке реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений.

В отношении нарушительницы составили протокол об административном нарушении а также вручили ей предписание об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU