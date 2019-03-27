В Турках нашли подозрительные семена
С реализации сняли 621 партию
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В поселке Турки выявили продавщицу, которая торговала семенами без документов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре, с реализации сняли 621 партию продукции, состоящую из 5925 пакетиков весом 5,2 кг.
Своими действиями продавщица нарушала статью закона о порядке реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений.
В отношении нарушительницы составили протокол об административном нарушении а также вручили ей предписание об устранении нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU