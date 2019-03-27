2019-03-27T12:49:19+03:00
Общество

В Саратовской области для борьбы с паводком созданы 82 аварийные бригады

Разработан комплекс мероприятий для успешного прохождения ситуации
Дарья Вострикова
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На время паводка весной 2019 года создано 82 аварийные бригады, в состав которых входит 494 специалиста и 474 единицы техники.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Предполагается, что затопит 247 участков трасс, 15 мостов. Для объезда уже определены новые маршруты.

Для борьбы со стихией заготовили почти 14 тонн песка, 6 тыс. кубометров каменных материалов, 9 тыс. кубометров щебня и 277 тонн ГСМ.

Где это необходимо, специалисты окалывают лед у опор, очищают подмостовое русло и затопляемую часть подходов от растительности и снежных завалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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