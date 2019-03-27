Житель Чардыма сядет в тюрьму за кражу инструментов
Он похитил имущество из квартиры
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Суд признал виновным 34-летнего жителя села Чардым в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в середине февраля 2019 года мужчина проник в один из частных домов поселка. Он украл сварочный аппарат, бензиновую пилу, электрическую пилу и иное имущество на общую сумму более 13 тыс. рублей
Поскольку у него было несколько непогашенных судимостей, а из тюрьмы мужчина вышел только в конце 2018 года, ему придется провести восемь месяцев в исправительной колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU