Представитель банка в Саратове заявил, что они заинтересованы в семейной ипотеке
В Саратове 27 марта продолжается обсуждение возможностей «Семейной ипотеки».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», один из многодетных отцов предложил перестать смотреть и понимать проблемы, но ничего не делать.
- У многодетных семей, как правило, уже есть ипотека. И воспользоваться еще одной у них просто нет возможности. Вот причина почему не берут семейную — не дадут ее, из-за недостаточности доходов, — заявил он.
По его словам, финансирование — это право банка, а не обязанность.
- У нас тоже право и на нашем пересечении получается ноль. Воспользоваться рефинансированием невозможно, банки просто не используют эти программы, — сказал участник обсуждения.
Представитель банка заметил, что они заинтересованы в социальной ипотеке.
- Но банки и многодетные семьи не понимают, что будет происходить после того, как истекут три года? Люди бояться попасть в кабалу. И мы тоже ждем, может быть, президент Владимир Путин предложит продлить этот льготный период с 6% годовых на весь период ипотеки? — задался он вопросом.
Председательствующий на совещании депутат госдумы, секретарь саратовсокго реготделения «Единой России» Николай Панков заявил: Не делайте из Владимира Владимировича директора банка.
- Выходите сами с инициативой об этом, — сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU