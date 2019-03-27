2019-03-27T12:37:55+03:00
Общество

Представитель банка в Саратове заявил, что они заинтересованы в семейной ипотеке

Он отметил, что люди боятся попасть в кабалу
Александр Уриевский
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..Фото: Александр Уриевский
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В Саратове 27 марта продолжается обсуждение возможностей «Семейной ипотеки».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», один из многодетных отцов предложил перестать смотреть и понимать проблемы, но ничего не делать.

- У многодетных семей, как правило, уже есть ипотека. И воспользоваться еще одной у них просто нет возможности. Вот причина почему не берут семейную — не дадут ее, из-за недостаточности доходов, — заявил он.

По его словам, финансирование — это право банка, а не обязанность.

- У нас тоже право и на нашем пересечении получается ноль. Воспользоваться рефинансированием невозможно, банки просто не используют эти программы, — сказал участник обсуждения.

Представитель банка заметил, что они заинтересованы в социальной ипотеке.

- Но банки и многодетные семьи не понимают, что будет происходить после того, как истекут три года? Люди бояться попасть в кабалу. И мы тоже ждем, может быть, президент Владимир Путин предложит продлить этот льготный период с 6% годовых на весь период ипотеки? — задался он вопросом.

Председательствующий на совещании депутат госдумы, секретарь саратовсокго реготделения «Единой России» Николай Панков заявил: Не делайте из Владимира Владимировича директора банка.

- Выходите сами с инициативой об этом, — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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