Банки не дают саратовским семьям гасить «тело кредита» по ипотеке

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-27T12:24:14+03:00

Об этом было заявлено на совещании по программе «Семейная ипотека»

Изменить размер текста: A A

В Саратове 27 марта обсуждают повышение доступности ипотеки для семей с детьми в рамках программы «Семейная ипотека».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», встречу с представителями многодетных семей провел депутат госдумы, секретарь реготделения ЕР Николай Панков в рамках дискуссионной партийной площадки «Благополучие человека».

На мероприятии выступила многодетная мать Надежда Раскотова. Она уверена, что есть люди, которые проходят обучение чтобы «отжимать» квартиры у многодетных семей.

- К последним годам платежей остается к уплате именно тело долга, проценты платятся первые годы. Хотя бы 50 на 50 банки давали гасить тело кредита, потому что мало ли что может случиться за годы, и за ослабевшими многодетными семьями, за их квартирами буквально охотятся, потому что достаются они им за копейки — сказала она.

По мнению Николая Панкова, все — семьи, депутаты, уполномоченные — говорят, что банки не идут на перекредитацию, на то, чтобы платить и тело, и проценты кредита.

- Приведите факты, если это не так, — обратился он к представителю кредитной организации.

Тот в ответ заявил, что такая форма платежа применяется в банковском сообществе не только в ипотеке.

- Иначе если вы пойдете на дифференцированные а не аннуитетные платежи, то вы не сможете взять такие большие суммы, как сейчас берете, по полтора миллиона. Выход один — если вы переплачиваете, вносите больше, чем ваш ежемесячный платеж, то вся переплата идет в счет тела кредита, — предложил он.

Депутат госдумы Татьяна Касаева привела пример, что если бы она захотела перекредитоваться, то оказалось бы, что три года она снова вынуждена была бы платить только проценты.

- Аннуитентные платежи в два раза уменьшают возможности бюджета по социальной ипотеке. Мы тоже платим проценты первые годы, а бюджет ограничен. Бюджет первые пять лет обслуживает заем, а квартира по-прежнему у банка. Я уверен, что закон, который инициировал Володин по семейной ипотеке, будет принят. Он жизненно необходим. Я считаю, что возможность изменения модели платежей банку должна обсуждаться. Мы здесь их не решим, это надо собирать руководство банков в Москве, — сказал депутат Облдумы Леонид Писной.

ИСТОЧНИК KP.RU