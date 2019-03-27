Саратовцев призывают не выходить на тонкий лед

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-27T12:43:14+03:00

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Сотрудники ГУ МЧС России по Саратовской области предупреждают граждан об опасности прогулок на льду.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, 25 марта двое 11-летних школьников из Санкт-Петербурга вышли прогуляться на Неву, но лед не выдержал тяжести и треснул. Один из мальчиков умер, а второго удалось спасти, но он находится в больнице.

Чтобы такие случаи не происходили снова и снова, спасатели призывают граждан не выходить на застывшие водоемы особенно сейчас, весной, когда лед начал трогаться.

Лучше отказаться от пребывания на обрывистых и подмытых берегах, а если вы решили понаблюдать за ледоставом с моста или набережной, нельзя перегибаться через перила.

В случае, когда вы выполнили эти меры, стоите на берегу, но видите, как тонет кто-то другой, нужно позвать на помощь и ни в коем случае не убегать.

ИСТОЧНИК KP.RU