Саратовцев призывают не выходить на тонкий лед
Сотрудники ГУ МЧС России по Саратовской области предупреждают граждан об опасности прогулок на льду.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, 25 марта двое 11-летних школьников из Санкт-Петербурга вышли прогуляться на Неву, но лед не выдержал тяжести и треснул. Один из мальчиков умер, а второго удалось спасти, но он находится в больнице.
Чтобы такие случаи не происходили снова и снова, спасатели призывают граждан не выходить на застывшие водоемы особенно сейчас, весной, когда лед начал трогаться.
Лучше отказаться от пребывания на обрывистых и подмытых берегах, а если вы решили понаблюдать за ледоставом с моста или набережной, нельзя перегибаться через перила.
В случае, когда вы выполнили эти меры, стоите на берегу, но видите, как тонет кто-то другой, нужно позвать на помощь и ни в коем случае не убегать.
ИСТОЧНИК KP.RU