2019-03-27T12:43:14+03:00
Происшествия

Саратовцев призывают не выходить на тонкий лед

МЧС просит не убегать от тонущих
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники ГУ МЧС России по Саратовской области предупреждают граждан об опасности прогулок на льду.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, 25 марта двое 11-летних школьников из Санкт-Петербурга вышли прогуляться на Неву, но лед не выдержал тяжести и треснул. Один из мальчиков умер, а второго удалось спасти, но он находится в больнице.

Чтобы такие случаи не происходили снова и снова, спасатели призывают граждан не выходить на застывшие водоемы особенно сейчас, весной, когда лед начал трогаться.

Лучше отказаться от пребывания на обрывистых и подмытых берегах, а если вы решили понаблюдать за ледоставом с моста или набережной, нельзя перегибаться через перила.

В случае, когда вы выполнили эти меры, стоите на берегу, но видите, как тонет кто-то другой, нужно позвать на помощь и ни в коем случае не убегать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели сняли с моста через Волгу девушку
Саратовец получил 8,5 лет за убийство матери
Саратовские пловцы стали призерами Всероссийских соревнований
Отключена вода в поселке Жасминный
Трое жителей Лысогорского района попались на краже аккумуляторов
Многодетная мать пожаловалась на дороговизну проведения коммуникаций в Саратове
Завтра в Саратове ожидается туман
В Турках нашли подозрительные семена
В Саратовской области для борьбы с паводком созданы 82 аварийные бригады
Житель Чардыма сядет в тюрьму за кражу инструментов
Представитель банка в Саратове заявил, что они заинтересованы в семейной ипотеке
Банки не дают саратовским семьям гасить «тело кредита» по ипотеке
В больнице Саратова медсестра обокрала санитарку
Вячеслав Володин встретился с Генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мухаммадом бин Абделькеримом Аль-Исой
Жители Заводского района шестой день заливает канализация
Житель Вольска оставил без газа 600 человек и отправился в колонию
В Саратове депутат возмутился позицией банков, не позволяющих людям перекредитоваться
Грибной комбинат в Петровске стал резидентом ТОСЭР
В Саратовской области семейную ипотеку взяли только 20 семей
Медкарты на свалке в Марксе: следователи начали проверку
В Саратове девушка заплатила парню с сайта знакомств 55 тыс. рублей, чтобы он пришел на свидание
В Саратове таксист сдал на металлолом арендованный автомобиль