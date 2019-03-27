СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-27T12:11:56+03:00

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги отметил особую роль Президента РФ Владимира Путина в достижении мира и согласия, подчеркнув, что этой модели у России стоит поучиться другим государствам

Изменить размер текста: A A

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин встретился с Генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мухаммадом бин Абделькеримом Аль-Исой.

- Мы высоко ценим тесные связи с Российской Федерацией и великим российским народом и очень высоко ценим опыт РФ в мирном сосуществовании множества религий, в сохранении мира и стабильности в многоконфессиональном обществе, — сказал Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги, шейх Мухаммад бин Абделькерим Аль-Иса, подчеркнув, что этому опыту у России стоит поучиться и другим государствам.

Он особо отметил в этом заслугу Президента РФ Владимира Путина, который многое делает для мира не только в своей стране, но и во всем мире.

- Мы делаем упор на тематику мира и согласия. Будем изучать это именно на примере Российской Федерации, поскольку Россия является образцом этой модели. Мы также знаем, что Российская Федерация под руководством Его Превосходительства Президента РФ сделала много шагов и выдвинула многие инициативы, направленные на установление мира и согласия, — заявил Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги.

- Мы на Востоке его называем мудрым, он пользуется огромным народным авторитетом в восточных странах, — отметил он.

Также Мухаммад бин Абделькерим Аль-Иса подчеркнул, что в РФ благодаря работе Государственной Думы сформировано эффективное законодательство, в первую очередь в вопросах противодействия любым проявлениям расизма и национализма.

- Хотел бы подчеркнуть, что закон жить в согласии и мире — это универсальный закон. И я убедился, что именно такой дух заложен в национальном законодательстве России, — сказал он, добавив, что в своей законотворческой работе «Государственная Дума руководствуется принципом равновесия».

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги обсудили вопросы укрепления межконфессионального и межэтнического диалога, поддержки мусульман и других традиционных религий нашей страны.

Вячеслав Володин подчеркнул, что для России очень важен диалог с такими организациями, как Всемирная исламская лига, для достижения мира и согласия.

- Мы делаем все для того, чтобы защитить права верующих, обеспечить право граждан на изучение языков, своего родного языка. И считаем правильным, чтобы по этому пути шли другие государства, — сказал он, напомнив, что «хотя у нас религия и конфессии осуществляют свою деятельность независимо от государственных институтов и законодательно у нас это определено в Конституции, государство делает все, чтобы, с одной стороны, обеспечить права верующих, а с другой — помогать нашим основным конфессиям.

Председатель ГД напомнил, что и в столице России, и в других городах строятся и мечети, и храмы, и синагоги, и центры для буддистов — то есть поддержка осуществляется всем четырем основным конфессиям нашей страны.

Особое внимание Вячеслав Володин уделил, рассказав о положении мусульман в Крыму после его воссоединения с Россией.

- Как только жители Крыма приняли решение воссоединиться с Россией, Президентом было принято решение о введении на территории Крыма трех государственных языков — русского, украинского и крымско-татарского. И при поддержке Президента после обращения к нему мусульман, проживающих на территории Крыма, строится мечеть в Симферополе, — рассказал Председатель ГД.

Он пригласил Мухаммада бин Абделькерима Аль-Ису посетить и другие регионы России, в частности, исламские учебные заведения, добавив, что для российских мусульман очень важно его мнение «как признанного богослова».

- Только на основе толерантного подхода мы сможем строить взаимоотношения между разными религиями, конфессиями, только на основе мира и добра можно строить будущее наших стран и народов, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Также он напомнил, что и Россия, и ее Президент всегда выступают за следование принципам невмешательства в дела суверенных государств, «потому что нарушение этих принципов мы видим к чему привело в таких ранее процветающих странах, как Ливия, Ирак, Сирия».

В ходе встречи Вячеслав Володин передал слова благодарности Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдуле-Азизу Аль Сауду за то, что он помогает россиянам в осуществлении паломничества россиян в Мекку — их число было увеличено, и сейчас такую возможность имеют уже 22 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU