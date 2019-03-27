Жители Заводского района шестой день заливает канализация

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-27T12:47:00+03:00

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Сегодня, 27 марта, пользователь Марина Данилова рассказала в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» о ситуации, которая происходит в доме 121 на улице Орджоникидзе.

По ее словам, жителей первых этажей здания заливает канализация уже шестой день. Горожане обратились в ресурсоснабжающую организацию, но оттуда их отправили в Госжилинспекцию, а там — в управляющую компанию.

Саратовцы не понимают, кто все-таки отреагирует на их крик о помощи и когда проблема будет устранена.

ИСТОЧНИК KP.RU