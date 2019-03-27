Житель Вольска оставил без газа 600 человек и отправился в колонию

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-27T12:05:22+03:00

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Суд признал виновными 22-летнего Кендыша Чернышова и 40-летнего Константина Лукьянова в повреждении газопровода, которое оставило без газа 600 человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, суд установил, что вечером 17 ноября 2018 года мужчины решили сдать в пункт приема металлолома часть конструкции газового стояка газопровода среднего давления, проходящего по территории города Вольска. Они взяли два гаечных ключа и сломали металлическую задвижку стояка.

Из-за этого коммуникация повредилась и на 16 часов без газа остались 600 человек.

Еще до окончания следствия мужчины признали свою вину.

Суд назначил Кендешу 6 месяцев и 10 дней условного срока, а его сообщник отправился на 2 года и 1 месяц в колонию строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU