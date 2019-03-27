2019-03-27T12:03:36+03:00
Общество

В Саратове депутат возмутился позицией банков, не позволяющих людям перекредитоваться

Леонид Писной предложил просить о поддержке правительство
Александр Уриевский
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Леонид ПиснойЛеонид ПиснойФото: Александр Уриевский
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В Саратове 27 марта обсуждают повышение доступности ипотеки для семей с детьми в рамках программы «Семейная ипотека».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», встречу с представителями многодетных семей провел депутат госдумы, секретарь реготделения ЕР Николай Панков в рамках дискуссионной партийной площадки «Благополучие человека».

В обсуждении приняли участие депутат ГД РФ Татьяна Касаева, уполномоченная по правам детей Татьяна Загородняя, представители партийных проектов, депутаты городской думы.

Присутствующий на совещании депутат Саратовской областной думы, генеральный директор АО «Саратовоблжилстрой» Леонид Писной отметил, что на этот год предусмотрено 60 млн на жилье — это 40-57 квартир. Кроме того, 10-20 млн рублей запланированы в бюджете на соцвыплаты многодетным семьям.

- Да, не можем сказать, что у нас десятки семей каждый год получают. Но таковы возможности бюджета. Социальная ипотека у нас уже с 2006 года. Многодетные брали кредиты под 3,5-4% годовых. И 350 млн рублей ежегодно платим проценты за них. Там нет никаких ограничений. Если есть маткапитал, то приходите в минстрой, ко мне на прием и все оформляется. Возможность перекредитования есть, хотя очень тяжело это делать, банки себя ведут в этом отношении безобразно. Надо просить правительство о поддержке в этом отношении, — заявил Писной.

Депутат Госдумы Николай Панков отметил, что главная проблема в низкой информированности людей.

- Надо, видимо, провести встречу с банками по этому поводу, — заявил он.

По словам Татьяны Загородней, к ней с проблемами по погашению кредитов обратились девять семей.

- Мы обращались в банки, и только в одном случае банк дал перекредитоваться. А случаи были тяжелые — и онкозаболевания в семье, и смерть одного из родителей, — рассказала она.

На встрече присутствует представитель одного из крупных российских банков Евгений Фролов.

- Мы отказываем каждому десятому, люди реально не могут платить проценты. Только за февраль мы выдали четыре таких кредита, — отметил он.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Депутат Госдумы Татьяна Касаева напомнила, что спикер Вячеслав Володин выразил открытую позицию.

- Этот закон будет распространяться не только на новые ипотечные договора, но и на те, которые уже заключены. Володин подчеркивал, что банки этот закон очень не хотели. Если семья в трудной ситуации, а платить надо, то на срок до шести месяцев можно остановить платежи, доказав, что такая ситуация есть. Тогда банк в течение пять дней должен дать положительный ответ и начать для семьи «ипотечные каникулы». Это не значит, что потом семья не будет платить, — сообщила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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